И ОН СОГЛАСИЛСЯ! ⟩ Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето в Instagram и пригласила его на свое шоу

Вчера в такой прямой эфир в инстаграме вышел 48-летний актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который узнал об опасном вирусе совсем недавно из-за того, что 12 дней провел на ретрите в пустыне. Актер и музыкант приглашал пользователей соцсети присоединиться к его трансляции — собеседников Лето выбирал из тех, что были на тот момент в эфире с верифицированными аккаунтами, помеченными галочкой. Одной из таких счастливиц оказалась 29-летняя Настя Ивлеева.

В эфире Настя представилась Джареду и рассказала, что является довольно популярной телеведущей и блогером в России. Лето ответил, что из российских телеведущих знаком с Иваном Ургантом, а также сам выразил желание стать гостем YouTube-шоу Ивлеевой Agentshow. Это предложение звезда приняла с удивлением и восторгом.

Джаред, когда эпидемия коронавируса закончится, я жду тебя на своем шоу! Отлично, круто,

— не потерялась Ивлеева.

В разговоре с Джаредом Настя с трудом говорила на английском языке, однако звезды все равно друг друга поняли. Однако что-то нам подсказывает, что Лето не до конца осознал, на что именно он подписался. Дело в том, что шоу Ивлеевой сильно отличается от тех, что транслируют по телевидению (до этого Джаред был гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале): в своей программе Настя часто не стесняется в выражениях, задает гостям провокационные вопросы и предлагает им выполнять странные задания.

Однако факт остается фактом: Джаред Лето согласился принять учатие в шоу Ивлеевой на глазах у многомиллионной аудитории, поэтому теперь уже вряд ли сможет ей отказать. Не исключено, что, глядя на успех Ивлеевой, теперь прямые эфиры звезд с мировым именем начнут внимательно смотреть Юрий Дудь, Ксения Собчак и другие популярные блогеры в надежде, что им также внезапно повезет пригласить кого-то из них на интервью.