И ОН СОГЛАСИЛСЯ! ⟩ Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето в Instagram и пригласила его на свое шоу

Находясь на самоизоляции в своих домах, многие звезды развлекаются, проводя прямые эфиры для своих подписчиков в Instagram: во время них они отвечают на вопросы, поют, танцуют и всячески поднимают настроение всем тем, кто сейчас сидит на карантине из-за эпидемии коронавируса, пишет Сплетник.
Вчера в такой прямой эфир в инстаграме вышел 48-летний актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который узнал об опасном вирусе совсем недавно из-за того, что 12 дней провел на ретрите в пустыне. Актер и музыкант приглашал пользователей соцсети присоединиться к его трансляции — собеседников Лето выбирал из тех, что были на тот момент в эфире с верифицированными аккаунтами, помеченными галочкой. Одной из таких счастливиц оказалась 29-летняя Настя Ивлеева.
В эфире Настя представилась Джареду и рассказала, что является довольно популярной телеведущей и блогером в России. Лето ответил, что из российских телеведущих знаком с Иваном Ургантом, а также сам выразил желание стать гостем YouTube-шоу Ивлеевой Agentshow. Это предложение звезда приняла с удивлением и восторгом.
Джаред, когда эпидемия коронавируса закончится, я жду тебя на своем шоу! Отлично, круто,
— не потерялась Ивлеева.
В разговоре с Джаредом Настя с трудом говорила на английском языке, однако звезды все равно друг друга поняли. Однако что-то нам подсказывает, что Лето не до конца осознал, на что именно он подписался. Дело в том, что шоу Ивлеевой сильно отличается от тех, что транслируют по телевидению (до этого Джаред был гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале): в своей программе Настя часто не стесняется в выражениях, задает гостям провокационные вопросы и предлагает им выполнять странные задания.
Однако факт остается фактом: Джаред Лето согласился принять учатие в шоу Ивлеевой на глазах у многомиллионной аудитории, поэтому теперь уже вряд ли сможет ей отказать. Не исключено, что, глядя на успех Ивлеевой, теперь прямые эфиры звезд с мировым именем начнут внимательно смотреть Юрий Дудь, Ксения Собчак и другие популярные блогеры в надежде, что им также внезапно повезет пригласить кого-то из них на интервью.
В этот день Джаред Лето, кстати, также пообщался с бывшими ведущими шоу "Орел и решка" Андреем Бедняковым и Лесей Никитюк. Леся является давней поклонницей музыканта, поэтому не могла поверить своим глазам, когда он вышел с ней в прямой эфир, и едва не разрыдалась от счастья.