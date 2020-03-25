Ср, 25.03.2020
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Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса

Владимир Путин, 25.03.2020

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/AFP

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля,

 — сказал Путин.

При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

В преддверии длинных выходных Путин призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и побыть дома. Президент отметил, что каникулы предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. «Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», — сказал Путин, предупредив, что в противном случае ближайшим будущим России может стать то, что уже происходит в некоторых европейских странах.

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