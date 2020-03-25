Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса

При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

В преддверии длинных выходных Путин призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и побыть дома. Президент отметил, что каникулы предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. «Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», — сказал Путин, предупредив, что в противном случае ближайшим будущим России может стать то, что уже происходит в некоторых европейских странах.