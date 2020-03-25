Стендап-комик Алексей Щербаков высмеял за спиной толстушку, но подписчики не поддержали его

Пользователи Instagram разделились на два лагеря: кто-то поддержал Алексея и посмеялся над толстушкой, не обратив внимания, что рядом находился стенд со свежевыжатыми соками, а не фастфуда. А кто-то серьезно ополчился на кумира, разочаровавшись в нем. Алексей Щербаков давно известен своим отношением к полным людям, и фанаты это понимали, но такой поступок простить не смогли. А когда об этом случае стало известно в социальной сети Twitter, шквал хейта отправился на второй виток.