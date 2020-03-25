Стендап-комик Алексей Щербаков высмеял за спиной толстушку, но подписчики не поддержали его

На днях 31-летний комик опубликовал фото полной женщины в своем Instagram. Незнакомка была запечатлена со спины возле кассы ресторана фуд-корта или кинотеатра. Картину Алексей подписал так: «И диетическую колу пожалуйста... (это пост для отписок, пусть останутся только те, кто должен)». Но подписчики стендапера, все еще возмущенные похожим случаем с девушкой из Нижнего Новгорода, негативно отреагировали на такую шутку, передает Life.
Пользователи Instagram разделились на два лагеря: кто-то поддержал Алексея и посмеялся над толстушкой, не обратив внимания, что рядом находился стенд со свежевыжатыми соками, а не фастфуда. А кто-то серьезно ополчился на кумира, разочаровавшись в нем. Алексей Щербаков давно известен своим отношением к полным людям, и фанаты это понимали, но такой поступок простить не смогли. А когда об этом случае стало известно в социальной сети Twitter, шквал хейта отправился на второй виток.
Зачем быть таким быдлом? У тебя аудитория тысячная, зачем ты так делаешь? Это быдлоюмор!,
— написал один из подписчиков.
Когда уже вымрут такие шутки и люди перестанут быть настолько тупыми, чтобы не понимать, что каждый вправе жить в том весе, в каком ему хочется, и есть то, что ему хочется🙄,
— прокомментировал второй.
Масла в огонь подкинул сам Алексей, когда принялся отвечать на некоторые комментарии. Пользователя, обозвавшего его оленем, парень окрестил петухом, а девушке, саркастически предложившей выложить комику собственное фото со спины, ответил: «Ты трусики сушить побежишь». После такого желание общаться с кумиром у многих пропало.