КАК В СТРАШНОМ СНЕ ⟩ Громкоговорители и пустые улицы: полиция раздает указания жителям Таллинна

Сегодня по улицам Китсекюла медленно проехал полицейский микроавтобус, из которого с помощью громкоговорителей жителям района передали указания, согласно которым с 25 марта находиться в общественных местах можно максимум вдвоем, а дистанция с другими людьми должна составлять минимум два метра.
Вчера правительство объявило, что начиная с сегодняшнего дня дистанция с другими людьми в общественных местах должна составлять минимум два метра. В общественных местах (спортивные и детские площадки, пляжи, променады, туристические тропы и т.д.) допускается максимум до двух человек. Ограничение не распространяется на семьи, живущие вместе или на людей, выполняющие государственные обязанности.
На видео, снятом на улице Тюри в Таллинне видно, как полицейский автобус едет по пустой улице и отдает приказы через громкоговоритель. В нескольких городах Эстонии на улицах также дежурят патрульные полицейские, которые следят за тем, чтобы правила не нарушались.