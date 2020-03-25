КАК В СТРАШНОМ СНЕ ⟩ Громкоговорители и пустые улицы: полиция раздает указания жителям Таллинна

Вчера правительство объявило, что начиная с сегодняшнего дня дистанция с другими людьми в общественных местах должна составлять минимум два метра. В общественных местах (спортивные и детские площадки, пляжи, променады, туристические тропы и т.д.) допускается максимум до двух человек. Ограничение не распространяется на семьи, живущие вместе или на людей, выполняющие государственные обязанности.