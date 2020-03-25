ВИДЕО ⟩ Спецотряд в Нарве: что делали парни в защитных костюмах у границы с Россией?

Спецотряд позитива вышел на улицы Нарвы! «НеНарваДушные» нашли секретное оружие против Коронавируса...
Вчера на страничке в Instagram Сергея Рымара, известного в Нарве общественного деятеля и ведущего появился забавный видеоролик, в котором он вместе с Виталием Редом провел необычный обряд, исполнив песню собственного сочинения.
Коронавирус, корона! Уйди с нашего района. Сиди дома, не болей. Карантин пройдет скорей!
Прогуливаясь по улицам Нарвы, ребята призвали жителей города не паниковать и следовать рекомендациям Департамента здоровья!
Смотри видео и делись им с друзьями!
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Позитивный обряд на улицах Нарвы! НеНарваДушные нашли секретное оружие против Коронавируса... Парни провели позитивный обряд! Учите слова волшебной мантры и будьте здоровы! Спасибо за колонку Narva United FC Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=4CqFPwKechA #ненарвадушные #карантин #явдомике #нарва #волшебнаямантра #позитивиус