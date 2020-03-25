Ср, 25.03.2020
Сергей Пенкин рассказал, чем так активно занимается в Таллинне и почему не боится коронавируса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Спецотряд в Нарве: что делали парни в защитных костюмах у границы с Россией?

ФОТО: Instagram

Спецотряд позитива вышел на улицы Нарвы! «НеНарваДушные» нашли секретное оружие против Коронавируса...

Вчера на страничке в Instagram Сергея Рымара, известного в Нарве общественного деятеля и ведущего появился забавный видеоролик, в котором он вместе с Виталием Редом провел необычный обряд, исполнив песню собственного сочинения. 

Коронавирус, корона! Уйди с нашего района. Сиди дома, не болей. Карантин пройдет скорей!

Прогуливаясь по улицам Нарвы, ребята призвали жителей города не паниковать и следовать рекомендациям Департамента здоровья! 

Смотри видео и делись им с друзьями! 

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