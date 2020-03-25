Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает «Лента» со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.
Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.
У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.
Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий