Ср, 25.03.2020
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Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз.

ФОТО: Chris Radburn / PA Wire/PA Images

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает «Лента» со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий

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