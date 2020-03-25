Принц Чарльз заразился коронавирусом

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.