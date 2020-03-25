ВИДЕО ⟩ Актеры из Таллинна записали трогательное обращение для медиков Эстонии

Уважаемые медики! Мы можем только представить, насколько сложной вам приходится в нынешней ситуации! <...> Хотя чрезвычайная ситуация неудобна и утомительна для всех нас, текущее время является наиболее сложным для всех врачей и других работников сферы здравоохранения, а также для тех, кто, как и вы, находится сегодня на передовой,