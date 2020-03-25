ВИДЕО ⟩ Актеры из Таллинна записали трогательное обращение для медиков Эстонии

Актеры и сотрудники таллиннского Городского театра (Tallinna Linnateater) подготовили для работников в сфере медицины трогательное видео, которое было опубликовано на платформе Vimeo. Таким образом они решили отблагодарить тех, кто в нынешней ситуации стоит на первой линии обороны.
Двухминутный ролик представляет из себя серию коротких видеозаписей, из которых получилось полноценное обращение. А в середине видео в кадр даже попал новорожденный малыш!
В съемках ролика приняли участие Прийт и Майкен Пиус, которые совсем недавно второй раз стали родителями.
Уважаемые медики! Мы можем только представить, насколько сложной вам приходится в нынешней ситуации! <...> Хотя чрезвычайная ситуация неудобна и утомительна для всех нас, текущее время является наиболее сложным для всех врачей и других работников сферы здравоохранения, а также для тех, кто, как и вы, находится сегодня на передовой,
— говорится в обращении. Актеры не забыли упомянуть сотрудников полиции, спасателей, социальных работников, работников пограничной службы и других...
Мы преодолеем этот кризис, если будем вместе к этому стремиться!
В видео актеры обещают, лично они не станут создавать медикам дополнительной работы и все решились на самоизоляцию: «Чтобы вы, заботящиеся о нашем здоровье, могли как можно скорее вернуться к себе домой».
Смотри видео!