Ср, 25.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Актеры из Таллинна записали трогательное обращение для медиков Эстонии

Elisabet Reinsalu, Maiken Pius ja Andrus Vaarik.

ФОТО: Kuvatõmmised videost / Elu24 kollaaž

Актеры и сотрудники таллиннского Городского театра (Tallinna Linnateater) подготовили для работников в сфере медицины трогательное видео, которое было опубликовано на платформе Vimeo. Таким образом они решили отблагодарить тех, кто в нынешней ситуации стоит на первой линии обороны. 

Двухминутный ролик представляет из себя серию коротких видеозаписей, из которых получилось полноценное обращение. А в середине видео в кадр даже попал новорожденный малыш! 

В съемках ролика приняли участие Прийт и Майкен Пиус, которые совсем недавно второй раз стали родителями.

Уважаемые медики! Мы можем только представить, насколько сложной вам приходится в нынешней ситуации! <...> Хотя чрезвычайная ситуация неудобна и утомительна для всех нас, текущее время является наиболее сложным для всех врачей и других работников сферы здравоохранения, а также для тех, кто, как и вы, находится сегодня на передовой,

— говорится в обращении. Актеры не забыли упомянуть сотрудников полиции, спасателей, социальных работников, работников пограничной службы и других...

Мы преодолеем этот кризис, если будем вместе к этому стремиться!

В видео актеры обещают, лично они не станут создавать медикам дополнительной работы и все решились на самоизоляцию: «Чтобы вы, заботящиеся о нашем здоровье, могли как можно скорее вернуться к себе домой».

Смотри видео!

Linnateatri ühiskummardus meditsiinitöötajatele from Tallinna Linnateater on Vimeo.

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