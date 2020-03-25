ФИНАНСОВАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ⟩ Каким будет мир после коронавируса: банкротство целых стран, изменение границ и падение зарплат

Коронавирус подводит черту под глобализацией. Само собой, нам обещают, что когда пандемия закончится, мы все вернем на круги своя. Но ничего и никогда на прежнее место уже не вернется! И эпидемия никогда не закончится.
Закончится эта, появится следующая. Потому что на самом деле ее базовая задача - переформатировать мир для того, чтобы изменить структуру финансовых потоков.
Сегодня происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Как вы понимаете, сейчас очень много чего разорится. Мелкие авиакомпании, турфирмы, отели, театры, киносети, сфера услуг, экспертные сообщества. А все, что разорится, будет скуплено за копейки, а потом продано за большие деньги. Это чисто финансовая спецоперация. Таким образом будут разорены целые страны.
Известный писатель-прогностик Сергей Переслегин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о последствиях пандемии.
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