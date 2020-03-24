МУРАВЬИ В ЕДЕ ⟩ Эстонская певица застряла на райском острове: плита не работает, людей нет

Отдыхающая на Шри-Ланке певица Элерин Тийт, которая соообщила на прошлой неделе о своем решении остаться за границей до конца кризиса, из-за трудностей, связанных с обратной дорогой домой. Теперь она рассказала о ситуации на Шри-Ланке и о том, что беспокоит эстонцев там больше всего, передает Elu24.
«В течение двух дней действует запрет на передвижение, на третий день в период с шести утра и до двух часов дня можно выходить из дома. Конечно, все постоянно меняется», — написала Элерин в своем Instagram.
На отдыхе с Элерин также находится певица Рахель Оллисаар. До недавнего времени двум певицам составлял компанию Юри Поотсманн, однако на прошлой неделе певцу и радиоведущему удалось вернуться на родину.
Эстонки запаслись большим количеством продуктов питания, чтобы не изголодаться во время карантина, но готовить самим не удалось. «К счастью газовый баллон опустел достаточно быстро, а запасы еды подверглись атаке муравьев», — поделилась Элерин.
К счастью, на помощь пришли соседи, которые содержат небольшой домашний ресторан, и были согласны приготовить им еду. «Разумеется takeaway!» — пошутила Элерин.
Певица призналась, что на Шри-Ланке хорошо: «Запасаемся витамином D, наслаждаемся безлюдным Индийским океаном и с нетерпением ждем, что преподнесет завтрашний день».