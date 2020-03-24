МУРАВЬИ В ЕДЕ ⟩ Эстонская певица застряла на райском острове: плита не работает, людей нет

«В течение двух дней действует запрет на передвижение, на третий день в период с шести утра и до двух часов дня можно выходить из дома. Конечно, все постоянно меняется», — написала Элерин в своем Instagram.

На отдыхе с Элерин также находится певица Рахель Оллисаар. До недавнего времени двум певицам составлял компанию Юри Поотсманн, однако на прошлой неделе певцу и радиоведущему удалось вернуться на родину.

Эстонки запаслись большим количеством продуктов питания, чтобы не изголодаться во время карантина, но готовить самим не удалось. «К счастью газовый баллон опустел достаточно быстро, а запасы еды подверглись атаке муравьев», — поделилась Элерин.

К счастью, на помощь пришли соседи, которые содержат небольшой домашний ресторан, и были согласны приготовить им еду. «Разумеется takeaway!» — пошутила Элерин.