KUUUURIJA НА РУССКОМ ⟩ Сотни клиентов остались без денег и товара: Интернет-магазин набирал заказы, находясь в черном списке

Интернет-магазин Reset.ee годами работал и радовал клиентов низкими ценами и быстрой доставкой товаров. Там можно было заказать все: от матрасов и холодильников до электрических зубных щеток и косметики. Однако в феврале страница магазина в Интернете и на Facebook пропала, а сотни клиентов, заплатившие деньги, так и остались без заказов.
Еще в середине октября Департамент защиты прав потребителей предписал фирме перестать набирать новые заказы, но магазин продолжил свою деятельность.
Уже находясь в черном списке департамента магазин проработал больше трех месяцев.
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