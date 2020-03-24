БИЗНЕС ПО-ЭСТОНСКИ ⟩ Фирмы, как таковой, уже не было, а число заказов и обманутых клиентов росло

Интернет-магазин Reset.ee годами работал и радовал клиентов низкими ценами и быстрой доставкой товаров. Там можно было заказать все: от матрасов и холодильников до электрических зубных щеток и косметики. Однако в феврале страница магазина в Интернете и на Facebook пропала, а сотни клиентов, заплатившие деньги, так и остались без заказов.