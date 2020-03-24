Агата Муцениеце: «Причины развода с Пашиной стороны, но не хочу, чтобы дети читали плохое про отца!»

По словам Агаты, в какой-то момент они с Павлом перестали понимать друг друга. Общение было напряженными, то и дело возникали скандалы, которые негативно сказывались на детях. В итоге супруги решили расстаться до того, как возненавидят друг друга. Сейчас Прилучный и Муцениеце не конфликтуют и вместе занимаются бракоразводным процессом.

Конечно, у влюбленных был период, когда они пытались спасти брак. Агата даже ходила к семейному психологу, но это не помогло.

Паша не очень верит во все это. Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца,

— подчеркнула актриса.

Агата благодарна Павлу за годы совместной жизни. Напомним, что артисты познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Они долго скрывали отношения, а в 2011 году тайно поженились. Через два года на свет появился их первенец Тимофей, потом — дочь Мия.

По словам Муцениеце, дети не заметили того, что родители расстались. Ранее и Павел, и Агата много работали, в связи с чем редко бывали дома вместе. Сейчас ситуация практически не изменилась, поэтому ребята пока не совсем понимают, что произошли какие-то кардинальные перемены.

Я не исключаю, что через пять лет мы встретимся и снова поженимся. Но это произойдет явно не в ближайшее время. Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь,

— поделилась звезда.

Сейчас Агата вновь мечтает влюбиться. Она не уверена, что сможет построить счастливые отношения, ведь Павел все еще играет важную роль в ее жизни. «Я надеюсь, Паша первым себе кого-то найдет. Тогда и мне будет с этим легче», — подчеркнула Муцениеце.