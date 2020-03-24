С сегодняшнего дня общественные игровые и спортивные площадки в Таллинне закрыты, чтобы снизить риск заражения в городе. На пустынном пляже Пикакари лентами были обмотаны как качели, так и скамейки.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил вчера, что, несмотря на погоду, главное — оставаться дома. «Понятно, что с оставшимися дома детьми нужно заниматься, но, учитывая большое количество людей, которых мы видим на детских и спортивных площадках в последние дни, мы оцениваем риск заражения на детских площадках как высокий. Прекращение распространения вируса зависит от всех нас», — сказал Кылварт.

По данным Департамента здравоохранения, коронарный вирус передается воздушно-капельным путем и легко передается через поверхности. Игровые и спортивные площадки используются многими людьми, но дезинфекция их поверхностей неэффективна. Кроме того, существует прямой контакт между детьми на игровых площадках.

Кылварт попросил родителей отнестись с пониманием к закрытию игровых площадок, и призвал их заботиться о здоровье своих детей.

В Таллинне около 300 общественных игровых и спортивных площадок.

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытые игровые и спортивные площадки на пляже Пикакари. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24

Закрытая игровая площадка на улице Эрика. ФОТО: Rasmus Rammo/Elu24