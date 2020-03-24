Владимир Путин примерил желтый защитный костюм и посетил больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом

Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах, — сделал вывод глава государства. — Не хочется употреблять таких вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено.