ВИДЕО ⟩ Муниципальная полиция: «Гуляйте, но не собирайтесь толпой»

«Сначала нам казалось, что молодежь будет собираться в торговых центрах или где-нибудь на подземных парковках, однако, в этих местах их не встретишь. В такую хорошую погоду молодые люди скорее выходят гулять в парки, на детские площадки и скейт-парки, поэтому мы обязаны обьяснять им, почему важно соблюдать карантин», — сказал заведующий Департаментом муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

«Мы не применяем физическую силу, скорее, мы пытаемся говорить с людьми и призвать их к понимаю, что они подвергают опасности как себя, так и своих близких», — добавил Айвар Тоомпере.

Один из таксистов, который попал в поле зрения работника МуПо за неправильную парковку, попытался, кашляя, пригрозить работнику МуПо тем, что у него коронавирус.

Разумеется, когда работодатель узнал об этом, то сразу же прекратил с этим таксистом трудовые отношения. Это, конечно, очень глупая шутка, которая совершенно неуместна в данной ситуации,

— прокомментировал Тоомпере.