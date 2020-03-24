Кулинарные предпочтения Елизаветы II: какую пищу отказывается есть королева

По словам бывшего королевского слуги, у Елизаветы II есть тетрадь, с помощью которой она следит за своей едой и передает отзывы на кухню.

В основном, книга остается пустой, поскольку королева не суетится из-за еды,

- говорит он.

Во время ланча с гостями Ее Величество обращает также внимание на то, от чего отказывается приглашенный, и передает записку поварам. Это должным образом записывается на кухне и запоминается, если этот человек придет снова.

Однажды, во время трапезы Елизавета II обнаружила слизняка в своем салате. Она молча вынула существо из тарелки, положила его на верхний лист салата и отправила блюдо на кухню вместе с запиской.

Я нашла это в салате, ты бы мог это съесть?

- говорилось в сообщении от королевы.

Бывший шеф-повар монарха утверждает, что она не ест крахмал, поэтому в меню нет картофеля или макаронных изделий. Вместо этого королева предпочитает жареную рыбу или курицу с гарниром в виде свежих овощей. Чеснок также не попадает в тарелку Ее Величества в сыром виде.

Считается, что так Елизавета II может не бояться по поводу свежести дыхания во время встреч и приветствия важных гостей или представителей общественности.

Мы никогда не подавали что-либо с чесноком или большим количеством лука,

- говорит бывший повар Букингемского дворца.

Источники королевского дворца утверждают, что Елизавета II – настоящая сладкоежка. Каждый день она ест любимый десерт. Поэтому ежедневно повара королевы готовят пирожные и другие лакомства. Интересно, что после того, как Ее Величество взяла кусочек, персонал может разделить между собой остатки.