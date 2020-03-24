ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ⟩ Эксперты рассказали, как обезопасить себя от инфекции в самолете

Новый коронавирус выживает на различных поверхностях до 28 дней. После того как об этом стало известно, эксперты озадачились вопросом: как проводить дезинфекцию на борту самолетов, чтобы обеспечить безопасность пассажирам.

Коронавирус – это респираторный вирус, считается, что он передается через крошечные капельки, выделяемые при кашле и чихании. Исследование других вирусов показало, что во время полета вы находитесь в зоне риска, если сидите не дальше двух или трех рядов от зараженного человека, то есть на том расстоянии, куда могут долететь капельки.

Использование антисептических средств, употребление большого количества воды и сон помогут минимизировать риск подхватить вирусную инфекцию во время полета при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. В самолетах уборка теперь делается каждый цикл перед посадкой пассажиров (это протокол полетов в опасные страны). ВОЗ вместе с IATA обновила требования к санитайзерам и их наличию, и авиакомпании ввели дополнительные меры по дезинфекции салонов и контролю за состоянием здоровья бортпроводников, сообщает ria.ru.

Эксперты из FlyHealthy советуют: садиться у окна, меньше передвигаться по салону, дезинфицировать руки и не касаться своего лица

Воздух в самолете обычно разграничен по отдельным зонам. Воздух вокруг вашего места всасывается и рециркулируется только в этой же зоне. Кроме того, большинство современных самолетов прогоняют рециркулируемый воздух через ряд фильтров 20–30 раз в час. Эти фильтры высокоэффективного удержания частиц, или HEPA, подходят для использования в операционных и способны удалить 99,9% частиц, таких как бактерии, грибки, более крупные вирусы и вирусные скопления, по заявлению CDC. Ситчается, что воздушная среда в салоне самолета не способствует распространению большинства инфекционных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что общие рекомендации для путешественников применимы и в отношении коронавируса:

часто мойте руки антисептиком на спиртовой основе или с мылом и водой;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой, потом сразу выкиньте салфетку и помойте руки;

избегайте тесного контакта с лицами, у которых наблюдаются высокая температура и кашель;

если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью и расскажите вашему лечащему врачу о прежних поездках, сообщает сайт kursiv.kz.

Чтобы сделать путешествие максимально безопасным в период пандемии, эксперты советуют взять с собой в ручную кладь антисептик и/или дезинфицирующие салфетки и держать их поблизости весь полет. ВОЗ рекомендует использовать дезинфицирующие составы для рук на спиртовой основе, если руки визуально не загрязнены, а при заметном загрязнении рук их необходимо вымыть с использованием воды и мыла. На данный момент данные о стабильности вируса 2019-nCoV на поверхностях отсутствуют, но на всякий случай можно обработать откидной столик или другие предметы, которых вы касаетесь в самолете (телефон и ноутбук тоже), а еще можно поделиться салфетками или антисептиком с соседом.

При чихании и кашле прикрывайте нос и рот рукой, согнутой в локте, или салфеткой, а затем сразу же выбрасывайте салфетку и не забудьте обработать руки. Пейте больше воды — можно попросить стюардесс набрать воды в собственную бутылку и смачивать горло в течение всего полета