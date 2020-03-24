ВИДЕО ⟩ На видео показали забавно играющих с домино котов
Блогер из Японии Cat Navi Desk в марте 2020-го года снял для своего канала на YouTube забавный ролик, на котором показал, как его коты играют с домино, пишет Сегодня.
Видео быстро собрало почти восемь миллионов просмотров. Экспериментатор построил несколько хитрых сооружений, которые "активировались" питомцами.
Так, на одном из роликов домашний любимчик вылизывает тарелку, задевает одну из фишек и опрокидывает всю цепочку. На другом – кошке нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек.
"Коты: не важно, что происходит, пока за это дают еду", "Это лучшее, что я видел в 2020-м году. Вдоволь посмеялся!", "Единственная проблема с этими видео в том, что они заканчиваются", – пишут пользователи Сети.