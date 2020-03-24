ВИДЕО ⟩ На видео показали забавно играющих с домино котов

Видео быстро собрало почти восемь миллионов просмотров. Экспериментатор построил несколько хитрых сооружений, которые "активировались" питомцами.

Так, на одном из роликов домашний любимчик вылизывает тарелку, задевает одну из фишек и опрокидывает всю цепочку. На другом – кошке нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек.