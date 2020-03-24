ВИДЕО ⟩ Владелец ресторана бесплатно накормил застрявших в аэропорту граждан Таджикистана

В московском аэропорту Внуково неравнодушный владелец ресторана решил накормить бесплатными обедами застрявших там граждан Таджикистана. Мужчина принёс им первые и вторые блюда. Видео из терминала Внуково опубликовал Mash.
— Женщинам суп дайте, а макароны можете сами поесть. Потому что нужно, чтобы женщины первое поели, — говорит мужчина, записывающий происходящее на камеру.
Сам владелец ресторана Алексей Ходорковский из-за коронавируса переживает не лучшие времена, в общем-то, как и многие владельцы мелкого бизнеса в общепите. Однако это не повод сдаваться — он принес голодным людям 200 обедов и планирует приносить ещё, пока люди не вернутся на родину.
Граждане Таджикистана ехали на родину с пересадкой в Москве. Однако рейсы были отменены, и люди вынуждены ждать прямо в аэропорту, ночуя буквально на полу.