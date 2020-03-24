Вт, 24.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Владелец ресторана бесплатно накормил застрявших в аэропорту граждан Таджикистана

Люди в масках в московском аэропорту. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В московском аэропорту Внуково неравнодушный владелец ресторана решил накормить бесплатными обедами застрявших там граждан Таджикистана. Мужчина принёс им первые и вторые блюда. Видео из терминала Внуково опубликовал Mash.

— Женщинам суп дайте, а макароны можете сами поесть. Потому что нужно, чтобы женщины первое поели, — говорит мужчина, записывающий происходящее на камеру.

Сам владелец ресторана Алексей Ходорковский из-за коронавируса переживает не лучшие времена, в общем-то, как и многие владельцы мелкого бизнеса в общепите. Однако это не повод сдаваться — он принес голодным людям 200 обедов и планирует приносить ещё, пока люди не вернутся на родину.

Граждане Таджикистана ехали на родину с пересадкой в Москве. Однако рейсы были отменены, и люди вынуждены ждать прямо в аэропорту, ночуя буквально на полу.

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