Деми Роуз украсила собой даже карантин, оставшись практически без купальника

В эти трудные времена модель решила обойтись без всего лишнего, поэтому выбрала лёгкий макияж и отказалась от топа купальника. Но для того, чтобы не поднять температуру у поклонников, девушка кокетливо прикрыла самое важное рукой.

Под фото модель написала: "Удовольствия сильнее материи", намекая, что, хоть все и должны находиться в изоляции, это не значит, что нужно скучать и страдать. Фанаты пришли в восторг от такой простой мудрости Деми и поспешили сообщить об этом ей в комментариях.

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