Деми Роуз украсила собой даже карантин, оставшись практически без купальника

Деми Роуз продолжает вести репортаж из мест своей изоляции, разумеется, в свойственной ей манере. В этот раз девушка выложила фото из бассейна, где раскачивалась на качелях, пишет Лайф.
В эти трудные времена модель решила обойтись без всего лишнего, поэтому выбрала лёгкий макияж и отказалась от топа купальника. Но для того, чтобы не поднять температуру у поклонников, девушка кокетливо прикрыла самое важное рукой.
Под фото модель написала: "Удовольствия сильнее материи", намекая, что, хоть все и должны находиться в изоляции, это не значит, что нужно скучать и страдать. Фанаты пришли в восторг от такой простой мудрости Деми и поспешили сообщить об этом ей в комментариях.
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Деми Роуз — 24-летняя британская модель, которая стала известной благодаря своей шикарной фигуре. Девушка всегда мечтала стать манекенщицей, но не подходила для подиума по всем параметрам. Поэтому Деми стала выкладывать свои фото. И теперь её знают по всему миру как модель, пусть и не высокой моды. Сейчас с девушкой стремятся сотрудничать все крупные бренды купальников, а на её инстаграм подписано 13,6 млн человек.