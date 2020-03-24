Шведский эпидемиолог рассказал, когда кончится эпидемия в наших странах

Андерс Тегнелл говорит, что уровень коронавирусной инфекции в Швеции остался на том же уровне, что и на прошлой неделе, сообщает Expressen.

Он признает, что прогнозы нужно делать осторожно, но каждый день, когда количество зараженных людей не растет — это большая победа. Это означает, что основная волна инфекции идет на спад, говорит Тегнелл.

Эпидемиолог надеется, что кривая инфекции сейчас сглажена. Он считает, что люди относятся к ситуации серьезно. Но когда именно все придет в норму, покажет время.

Чем ровнее становится кривая заражения, тем дольше все продлится. Тегнелл говорит, что теперь его коллеги начинают проверять случайных людей и таким образом измерить, насколько скрытным может быть вирус.

Тогда мы сможем выяснить, каков уровень иммунитета в нашем обществе,

- говорит эпидемиолог.

Хотя специалист и полагает, что вспышка будет значительно ослаблена в мае, она может возобновиться осенью. В окончательной победе над вирусом, как говорит эпидемиолог, огромную роль играет то, насколько мы преуспеем сейчас.

«Очень важно то, какой процент населения заражен. Это полностью определяет, что произойдет осенью», - отмечает он.

Андерс Тегнелл говорит, что есть два возможных условия окончательной победы над вирусом.