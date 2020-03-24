«У меня больше 40 знакомых в больнице»: напуганная Глюкоза ушла на карантин из-за коронавируса

По признанию артистки на самоизоляцию ее подтолкнули печальные новости в ее окружении. «У меня больше 40 знакомых в больнице, – сообщила звезда в своем блоге, подчеркнув, что пока только с подозрением».

О своих тяжелых карантинных буднях знаменитость рассказала подписчикам Instagram. На протяжении шести дней она старается чем-то себя занять, «есть, спать, гулять, смотреть кино, заниматься музыкой, спортом». К тому же она старается «меньше заходить в социальные сети, потому что начинается нервный смех от последних новостей», а больше всего она боится за своего мужа. «Это может быть непреднамеренное убийство!» - отмечает она.