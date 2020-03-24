Вт, 24.03.2020
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Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Полиция в Милане проверяет всех, кто не сидит дома. 23 марта, Милан

ФОТО: Francesco Bozzo/PA Images

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, когда ситуация с коронавирусом станет улучшаться, пишет Topnews.

По ее словам, нынешнюю пандемию она предсказывала ранее, отмечая, что в этом году «захлопнутся» многие страны, будет ограничен выезд за кордон, и это будет продолжаться полтора-три года.

«Мы вступили в новый этап... открывается новой десятилетие. На первом уровне оно будет открываться с угрозами, которые есть и существуют сейчас. Но позже, конечно, они перетекут в другую форму. И мы действительно будем активно заниматься и экологией, и здоровьем Земли, и человека. Экология жизни человека она тоже очень важна. Обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной. Повальное «все можно» и «все равно» пришло в жизни всех. Невероятное количество проблем, болезней, которые приносят заразу людям. Раньше всех проверяли, ограничивали как-то это все…» - сказала она в эфире «Русского радио».

Глоба уверена, что карантин скоро завершится, оставив после себя последствия для экономики и других сфер жизни. «По большому счету то, что началось сейчас, завершится в ближайший период. Первая волна отхода будет в середине апреля. Вторая волна – будет в самом начале июня, когда нас будут волновать уже другие проблемы. Возврат к этой ситуации, когда нас будут волновать проблемы со здоровьем, вирусом, но уже другого плана, вернется в конце осени этого года и перекинется на начало зимы», - не сомневается специалист.

Она уверена, что самый эпицентр негативных событий мы пережили еще осенью, когда никто не обращал на это внимания, а также зимой. «Очищение от этих проблем развернется в течении года, но последствия будут длиться еще года три, три с половиной. Когда мы будем справляться со многими непростыми вещами», - сказала специалист.

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