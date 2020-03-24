Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, когда ситуация с коронавирусом станет улучшаться, пишет Topnews.
По ее словам, нынешнюю пандемию она предсказывала ранее, отмечая, что в этом году «захлопнутся» многие страны, будет ограничен выезд за кордон, и это будет продолжаться полтора-три года.
«Мы вступили в новый этап... открывается новой десятилетие. На первом уровне оно будет открываться с угрозами, которые есть и существуют сейчас. Но позже, конечно, они перетекут в другую форму. И мы действительно будем активно заниматься и экологией, и здоровьем Земли, и человека. Экология жизни человека она тоже очень важна. Обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной. Повальное «все можно» и «все равно» пришло в жизни всех. Невероятное количество проблем, болезней, которые приносят заразу людям. Раньше всех проверяли, ограничивали как-то это все…» - сказала она в эфире «Русского радио».
Она уверена, что самый эпицентр негативных событий мы пережили еще осенью, когда никто не обращал на это внимания, а также зимой. «Очищение от этих проблем развернется в течении года, но последствия будут длиться еще года три, три с половиной. Когда мы будем справляться со многими непростыми вещами», - сказала специалист.