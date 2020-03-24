Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Глоба уверена, что карантин скоро завершится, оставив после себя последствия для экономики и других сфер жизни. «По большому счету то, что началось сейчас, завершится в ближайший период. Первая волна отхода будет в середине апреля. Вторая волна – будет в самом начале июня, когда нас будут волновать уже другие проблемы. Возврат к этой ситуации, когда нас будут волновать проблемы со здоровьем, вирусом, но уже другого плана, вернется в конце осени этого года и перекинется на начало зимы», - не сомневается специалист.

Она уверена, что самый эпицентр негативных событий мы пережили еще осенью, когда никто не обращал на это внимания, а также зимой. «Очищение от этих проблем развернется в течении года, но последствия будут длиться еще года три, три с половиной. Когда мы будем справляться со многими непростыми вещами», - сказала специалист.