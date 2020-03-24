COVID-19 ⟩ Эстонка, проживающая в Испании, рассказывает о новых и жестких реалиях жизни в Малаге

Прошла неделя, и ситуация резко изменилась. Есть 5200 человек, зараженных этим вирусом, и это число кажется нереальным. На государственном уровне принимаются всевозможные решения по сдерживанию опасного вируса, и вскоре все учебные заведения, бары и кафе будут закрыты, а любые сборища и вечеринки запрещены. Начинается паника. Карантин в испании начался 13 марта, а 14 марта пришла рассылка со списком требований к жителям: что можно делать, чего нельзя.

Люди сбиты с толку и пытаются куда-то убежать - кто домой, кто в другой город, кто в другую страну. А те, кто не спешит, часами стоят в очереди в продуктовые магазины. Многие люди сочли закрытие школ очередными каникулами или дополнительным отпуском и отправились на пляж с детьми, на игровые площадки, на природу или же веселиться с друзьями.

Предложение оставаться дома сначала казалось жестким и необоснованным требованием - для общительных испанцев сидеть в четырех стенах невыносимо. Но сегодня человек может выходить на улицу только в оправданных случаях - посещение продуктового магазина, аптеки, табачного магазина или газетного киоска. За нарушение - штраф. Все игровые площадки, пляжи, парки закрыты, и вы не можете выйти из дома просто для занятий спортом или прогулки.

Жителям строго запрещено выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

Первая неделя карантина закончилась, а число зараженных уже превысило 20 000 человек. Ежедневное число новых случаев инфицирования и смерти от коронавируса бьет рекорды: число зараженных возросло до 33 000 всего за один уикэнд. В больницах не хватает рабочих рук и необходимых медикаментов. Мы все вспоминаем те беззаботные времена, когда страх еще не поселился в нас. Мы все задаемся вопросом, что было бы, если бы страна ушла на карантин раньше, если бы отреагировала вовремя. Многие не понимают реальной опасности, и, к сожалению, Эстония одна из таких стран.

Наши дети не ходят в школу, значительная часть граждан Испании работает дома. Прошлая неделя, конечно же, началась с хаоса: не было достаточной информации, никто не знал, как учиться на дому, где получить нужные документы. Первые несколько дней учителя, видимо, боялись, что дети станут скучать дома и давали слишком много заданий. Однако к середине недели все, наконец, поняли, что мы находимся в глубоком кризисе, и решили, что школьные занятия не должны быть еще одним источником стресса для родителей и детей в это трудное время, но забывать о них не стоит.