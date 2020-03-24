COVID-19 ⟩ Эстонка, проживающая в Испании, рассказывает о новых и жестких реалиях жизни в Малаге

Пятница, 6 марта: в Испании зарегистрировано 400 заболевших коронавирусом Covid-19. Люди здесь, в Малаге, все еще веселые и оптимистичные, сидят в барах и кафе. Никто еще не знает, что это последний день нормальной жизни, хотя на обложках газет уже полно новостей о короне, и это очень обсуждаемая тема на улицах. О ситуации рассказывает Марью Геллерт, эстонка, живущая в Малаге, пишет Sõbranna.ee.
Прошла неделя, и ситуация резко изменилась. Есть 5200 человек, зараженных этим вирусом, и это число кажется нереальным. На государственном уровне принимаются всевозможные решения по сдерживанию опасного вируса, и вскоре все учебные заведения, бары и кафе будут закрыты, а любые сборища и вечеринки запрещены. Начинается паника. Карантин в испании начался 13 марта, а 14 марта пришла рассылка со списком требований к жителям: что можно делать, чего нельзя.
Люди сбиты с толку и пытаются куда-то убежать - кто домой, кто в другой город, кто в другую страну. А те, кто не спешит, часами стоят в очереди в продуктовые магазины. Многие люди сочли закрытие школ очередными каникулами или дополнительным отпуском и отправились на пляж с детьми, на игровые площадки, на природу или же веселиться с друзьями.
Предложение оставаться дома сначала казалось жестким и необоснованным требованием - для общительных испанцев сидеть в четырех стенах невыносимо. Но сегодня человек может выходить на улицу только в оправданных случаях - посещение продуктового магазина, аптеки, табачного магазина или газетного киоска. За нарушение - штраф. Все игровые площадки, пляжи, парки закрыты, и вы не можете выйти из дома просто для занятий спортом или прогулки.
Жителям строго запрещено выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
Первая неделя карантина закончилась, а число зараженных уже превысило 20 000 человек. Ежедневное число новых случаев инфицирования и смерти от коронавируса бьет рекорды: число зараженных возросло до 33 000 всего за один уикэнд. В больницах не хватает рабочих рук и необходимых медикаментов. Мы все вспоминаем те беззаботные времена, когда страх еще не поселился в нас. Мы все задаемся вопросом, что было бы, если бы страна ушла на карантин раньше, если бы отреагировала вовремя. Многие не понимают реальной опасности, и, к сожалению, Эстония одна из таких стран.
Наши дети не ходят в школу, значительная часть граждан Испании работает дома. Прошлая неделя, конечно же, началась с хаоса: не было достаточной информации, никто не знал, как учиться на дому, где получить нужные документы. Первые несколько дней учителя, видимо, боялись, что дети станут скучать дома и давали слишком много заданий. Однако к середине недели все, наконец, поняли, что мы находимся в глубоком кризисе, и решили, что школьные занятия не должны быть еще одним источником стресса для родителей и детей в это трудное время, но забывать о них не стоит.
Я выходила из дома только раз за неделю - в продуктовый магазин. Сначала думала, что закажу продукты из ближайшего магазина на дом, но оказалось, что такую услугу больше не оказывают.
Другой продуктовый магазин по-прежнему предлагает доставку продуктов на дом, но время доставки составляет десять дней, и пожилые люди, конечно, в приоритете. Так что, к сожалению, мне все равно пришлось идти за продуктами самой.
Я шла с рюкзаком по пустому городу. Ближайший супермаркет Mercadona находится примерно в 20 минутах ходьбы. Я увидела полицейские машины, одна из них подъехала ко мне, и страж порядка, опустив стекло, поинтересовался, куда я иду. Мне просто нужно было объяснить, почему я так далеко от дома? Я ответила, полицейские посоветовали мне идти быстрее и уехали. Но мне повезло, что я не видела военные джипы, которые ездят по улицам, а из динамиков постоянно разносится предупреждение оставаться дома. Полиция активно патрулирует улицы. Один испанец опубликовал видео в соцсети: пятеро полицейских кричали на мужчину и отчитывали его за то, что он вышел из дома.
Да, штраф за то, что ты вышел из дома без веской на то причины (оправдания, что тебе нужно было купить что-то, чего нет в ближайшем магазине, поэтому ты ушел далеко от своего дома, или выгуливаешь собаку, не принимаются) составляет от 601 до 30 000 евро или до года тюремного заключения, а до 600 000 евро за более серьезные нарушения. Штраф оформляется быстро, и люди поняли, что это не шутки.
Кстати, каждый вечер в 8 часов все испанцы выходит на балконы и аплодирует врачам и всем остальным, кто самоотверженно борется с коронавирусом. И этот момент очень важен для нации.
Как открытые и эмоциональные испанцы теперь общаются? Встречи, прогулки и вечеринки, а также совместные распития пива перекочевали в Интернет. Кроме того, вы можете поговорить с соседями с балконов. Многие устраивают на балконах выступления и вечеринки, выносят диджейскую аппаратуру, поют. Испанцы не жалуются и стараются оставаться позитивными. Гораздо больше их беспокоит не собственная социальная жизнь, которая минимизирована до предела, а те, кто изолирован от своих близких и находится в больницах, те люди действительно одиноки.
В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в этой стране скончались 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Также на 4500 увеличилось количество зараженных. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.