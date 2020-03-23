МАШУЩИЕ ФОНАРИКАМИ ⟩ Смотрите, как народ следуют призыву президента

Акция президента Эстонии Керсти Кальюлайд — «Помаши, если тебе не все равно», прошедшая в прошлый понедельник в восемь часов вечера, стала постоянной.

Глава республики призывает всех небезразличных каждый понедельник с 23 марта и до 13 апреля в восемь вечера по 2 минуты махать фонариками из окон домов и квартир. В соцсети Facebook появилась соответствующая страничка на русском языке, где объясняется, зачем это делать.

«Выразим поддержку всем тем, кто изо дня в день поддерживает жизнеспособность нашего общества. Покажем, что нам не все равно, как дела у соседа, у людей с нашей улицы или двора. Призываю всех в понедельник в 20:00 зажечь огонек или фонарик, и помахать им две минуты в окне», — говорится на странице в Facebook.

Социальные сети ответили на этот призыв начавшийся на прошлой неделе разными способами: критиковали, хвалили и выражали растерянность по поводу того, почему выбрана была именно такая акция. Limon также делилcя со своими читателями галереей, где было видно, что многие размахивали огнями в назначенное время.