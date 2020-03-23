«Я вернулась!» — Эмили Ратаковски покорила фанатов обнаженной грудью

Очередное фото Эмили Ратаковски в Instagram вызвало бурю эмоций у ее верных поклонников. Не секрет, что эта девушка любит участвовать в откровенных фотосессиях, однако на этот раз снимок получился действительно горячим, пишет Пятый канал.
Так, в кадре красавица Эмили позирует без одежды, едва прикрывая руками пышную грудь. Ее взгляд устремлен на зрителя, а нежные локоны красиво покрывают хрупкие плечи.
Я вернулась,
— подписала пост Ратаковски.
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В комментариях разгоряченные фолловеры из разных стран мира буквально завалили девушку комплиментами. Всего за несколько часов это фото Эмили собрало почти один миллион лайков.
«Крошка, ты бесподобна!»
«Ух, какая девочка! Просто мечта»
«У меня нет слов. Ну почему ты такая красивая?!» — писали фанаты.