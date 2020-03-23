УЗНАЕТЕ? ⟩ На этом фото он — милый эстонский мальчик... Кто же знал, кем он станет через 40 лет!

Звезда социальных сетей — гроза женских сердец и певец с весьма экстравагантным репертуаром — опубликовал в Сети несколько старых фотоснимков. На одном из них он запечатлен, судя по всему, на утреннике в детском саду, а на следующем — уже в более зрелом возрасте. Фото было сделано в 1993 году.