Пн, 23.03.2020
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УЗНАЕТЕ? ⟩ На этом фото он — милый эстонский мальчик... Кто же знал, кем он станет через 40 лет!

Marco Tasane

ФОТО: Erakogu

Из-за карантина многие из нас ударились в ностальгию и достали старые семейные альбомы. Эстонские знаменитости тоже не отстают и активно делятся в Сети архивными снимками. 

Звезда социальных сетей — гроза женских сердец и певец с весьма экстравагантным репертуаром — опубликовал в Сети несколько старых фотоснимков. На одном из них он запечатлен, судя по всему, на утреннике в детском саду, а на следующем — уже в более зрелом возрасте. Фото было сделано в 1993 году.

Присмотритесь к этим снимкам! Узнаете, кто на них изображен? 


Да-да, это тот самый эстонский стриптизер Марко Тасане, который также переодически выпускает эпатажные клипы на свои песни! 

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