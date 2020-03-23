УЗНАЕТЕ? ⟩ На этом фото он — милый эстонский мальчик... Кто же знал, кем он станет через 40 лет!

Из-за карантина многие из нас ударились в ностальгию и достали старые семейные альбомы. Эстонские знаменитости тоже не отстают и активно делятся в Сети архивными снимками.
Звезда социальных сетей — гроза женских сердец и певец с весьма экстравагантным репертуаром — опубликовал в Сети несколько старых фотоснимков. На одном из них он запечатлен, судя по всему, на утреннике в детском саду, а на следующем — уже в более зрелом возрасте. Фото было сделано в 1993 году.
Присмотритесь к этим снимкам! Узнаете, кто на них изображен?
Да-да, это тот самый эстонский стриптизер Марко Тасане, который также переодически выпускает эпатажные клипы на свои песни!