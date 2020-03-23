«ПОЗОР!» ⟩ Российская модель прикрыла срамные места маской и респираторами

Юлия Ушакова на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала откровенную фотографию, на которой девушка позирует в импровизированном купальнике. На фото ее грудь прикрывают медицинские маски, спрос на которые резко возрос в связи с распространением коронавируса.

Заказала на Али экспресс новый тренд купального сезона. Встроенные клапаны облегчают дыхание, но комплекты нужно менять каждые два часа!

– гласит комментарий Юлии Ушаковой под вышеупомянутой фотографией.

Подписчикам фотомодели ее поступок категорически не понравился. Комментаторы посчитали, что девушка совершила глупость. Они отметили, что использование медицинских масок не по назначению довольно спорный поступок, особенно на фоне коронавируса.