Пн, 23.03.2020
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Елизавета II решила, что подарит младшему правнуку Арчи на день рождения

Ее Величество королева Елизавета II

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/PA Wire/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II, которая сейчас со своим супругом Филиппом находится на карантине в Виндзорском замке, определилась с выбором подарка по случаю дня рождения младшего правнука Арчи. Об этом сообщает Tochka.net со ссылкой на издание Us Weekly

Ее Величество решила преподнести сыну Меган Маркл и принца Гарри красивую лошадку-качалку. Отмечается, что малыш уже имеет большое количество пушистых игрушек и развивающих книг, поэтому милый подарок от прабабушки явно не будет лишним.

На данный момент, герцоги Сассекские вместе с Арчи находятся в Канаде и соблюдают условия карантина из-за распространения коронавируса в мире.

Меган Маркл и Принц Гарри с сыном

ФОТО: DOMINIC LIPINSKI / AFP

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