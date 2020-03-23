Елизавета II решила, что подарит младшему правнуку Арчи на день рождения

Королева Великобритании Елизавета II, которая сейчас со своим супругом Филиппом находится на карантине в Виндзорском замке, определилась с выбором подарка по случаю дня рождения младшего правнука Арчи. Об этом сообщает Tochka.net со ссылкой на издание Us Weekly.