Пн, 23.03.2020
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ВОТ ЭТО ПОПА! ⟩ Эстонская светская львица снова порадовала поклонников фото в бикини

Liis Lass

ФОТО: Instagram

Светская львица, успешная автор песен и бизнесвумен Лийс Ласс (33) снова опубликовала в социальной сети Instagram горячий снимок.

Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, показала себя в необычном бикини: его верхняя часть довольно стандартная, а вот низ полностью покрыт блестящими пайетками.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ласс уже давно живет в Сингапуре, откуда и публикует роскошные фото.

В 2017 году Лийс вышла замуж за Тармо Раудсепа и, по сведениям портала Elu24, родила их первого общего ребенка в 2019 году. От прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере. 

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