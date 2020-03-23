ВОТ ЭТО ПОПА! ⟩ Эстонская светская львица снова порадовала поклонников фото в бикини

Светская львица, успешная автор песен и бизнесвумен Лийс Ласс (33) снова опубликовала в социальной сети Instagram горячий снимок.
Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, показала себя в необычном бикини: его верхняя часть довольно стандартная, а вот низ полностью покрыт блестящими пайетками.
Смотри фото!
Ласс уже давно живет в Сингапуре, откуда и публикует роскошные фото.
В 2017 году Лийс вышла замуж за Тармо Раудсепа и, по сведениям портала Elu24, родила их первого общего ребенка в 2019 году. От прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере.