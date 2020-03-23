ВОТ ЭТО ПОПА! ⟩ Эстонская светская львица снова порадовала поклонников фото в бикини

Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, показала себя в необычном бикини: его верхняя часть довольно стандартная, а вот низ полностью покрыт блестящими пайетками.

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Ласс уже давно живет в Сингапуре, откуда и публикует роскошные фото.