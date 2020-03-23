ВИДЕО ⟩ Обнаженная 61-летняя Мадонна рассказала о коронавирусе

"COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он - великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом", - сказала Мадонна.