ВИДЕО ⟩ Обнаженная 61-летняя Мадонна рассказала о коронавирусе

Мегапопулярная американская певица Мадонна обратилась к подписчикам своего Instagram, сидя голой в ванне с водой и лепестками цветов.
Столь эпатажным способом звезда решила рассказать о коронавирусе, причем инфекцию она назвала ужасной и прекрасной одновременно, сообщает Topnews. Также она опубликовала запись в Twitter, подписав ее фразой "Нет-дискриминации-COVID-19!"."
"COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он - великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом", - сказала Мадонна.
Певица подчеркнула, что "мы все находимся в одной лодке", и если корабль "пойдет ко дну, мы утонем вместе".
Ранее TopNews писал о том, что 61-летняя Мадонна похвасталась "достоинствами" своих любовников.