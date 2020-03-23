Пн, 23.03.2020
Сергей Пенкин рассказал, чем так активно занимается в Таллинне и почему не боится коронавируса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Обнаженная 61-летняя Мадонна рассказала о коронавирусе

Мадонна

ФОТО: Evan Agostini/AP

Мегапопулярная американская певица Мадонна обратилась к подписчикам своего Instagram, сидя голой в ванне с водой и лепестками цветов.

Столь эпатажным способом звезда решила рассказать о коронавирусе, причем инфекцию она назвала ужасной и прекрасной одновременно, сообщает Topnews. Также она опубликовала запись в Twitter, подписав ее фразой "Нет-дискриминации-COVID-19!"."

"COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он - великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно - он уравнял нас во многом", - сказала Мадонна.

Певица подчеркнула, что "мы все находимся в одной лодке", и если корабль "пойдет ко дну, мы утонем вместе".

Ранее TopNews писал о том, что 61-летняя Мадонна похвасталась "достоинствами" своих любовников.

НАВЕРХ