НАЗВАНЫ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДНИ ⟩ Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 марта

В работе стоит отдавать самих себя полностью, особенно если работа по совместительству является увлечением. Всем Львам, у которых свой бизнес, стоит быть более креативными. Можно заниматься рекламой, посещать другие города и страны, но быть при этом более осторожными. Важно распределять время правильно. На выходных будет полезным шопинг.

Дева

В этот раз неделя начнется не с самой позитивной ноты. В понедельник будет трудно принимать решения, поэтому лучше сосредоточиться на самом главном. Начальство и коллеги обязательно оценят самоотверженный труд Дев. Важно браться за самые сложные дела, которые покажут окружающим все возможные сильные стороны Дев.

Самыми яркими и позитивными днями станут 26, 27 и 28 марта. Это идеальное время для развития талантов, присущих Девам. Не стоит забывать и про домашние дела, которые также весьма актуальны в конце месяца. Павел Глоба советует быть осторожнее в любви, потому что звезды и планеты своим диссонансом будут провоцировать ссоры и конфликты.

Весы

Начнется неделя для Весов не самым лучшим образом. Осложнится общение со второй половинкой и снизится уровень внимания, что негативно скажется на работе и бизнесе. Уже 25 марта ситуация начнется исправляться в лучшую сторону. Звезды и планеты станут максимально созидательными к воскресенью.

Ожидается, что ближе к концу недели у Весов повысится эмпатия. Она поможет этим людям ненадолго обрести дар ясновидения, а также лучше чувствовать людей, понимать, когда им нужна помощь и поддержка. Павел Глоба советует не бросать друзей, коллег и близких в беде потому что любое доброе дело позволит Весам повысить свою удачу в будущем.

Скорпион

У Скорпионов возможно повышение уровня занятости. Личного времени может стать значительно меньше, но расстраиваться не стоит, потому что звезды помогут разрешить все самые основные проблемы уже в начале недели. 23 марта — самый благоприятный день, в которых звезды и планеты будут в гармонии. Это время лучше посвятить важным делам.

В середине и в конце недели важно будет повысить свою энергетику. Пять эффективных способов в этом плане будут очень кстати. В любви важно побороть свой непростой характер, чтобы не травмировать близких и не отдаляться от них. Одиноким Скорпионам лучше сфокусироваться на работе и делах, забыв о романтике.

Стрелец

Начнется неделя с не самой благоприятной ноты, но уже 24 марта звезды и планеты станут очень созидательными. Они помогут Стрельцам преуспеть в любой сфере. Особенно это касается любви и творчества. Обрести удачу получится к тех, кто сможет привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Оптимизм и улыбки — это всё, что нужно сейчас для счастья.