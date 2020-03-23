Таинственный фотограф из Таллинна рассказал, как проходят эротические фотосессии

Как давно ты занимаешься фотографией? Почему тебя нет в социальных сетях и почему Hanky, а не твое настоящее имя?

Фото занимаюсь около 10 лет, но серьезно увлекся 5 лет назад. А остальное - лишь элемент маркетинга, но в целом я довольно закрытый человек и в соцсетях меня почти нет именно поэтому.

Каково это для мужчины - снимать обнаженных женщин и снимаешь ли ты мужчин? Кто придумывает образы для моделей?

К сожалению, я не могу оценить красоту мужского тела, а значит, и не смогу передать эту красоту зрителю.

Конкретно мне женщин фотографировать интереснее и приятнее, тут, скорее, дело в личном восприятии женской сексуальности и красоты.

Образы чаще придумываем вместе с моделью заранее, обычно это симбиоз идей. Иногда у модели или у меня есть конкретная идея, и тогда мы вместе пытаемся ее осуществить.

ФОТО: Hanky

Как ты думаешь, зачем женщины приходят к тебе, для чего им нужны такие фотографии?

-Мотивация у всех разная. Кто-то хочет запечатлеть красоту молодого тела, к сожалению, время не щадит никого, а почему бы не оставить на память несколько пикантных фото?

Кто-то хочет повысить самооценку, похвастаться перед подругами в социальных сетях или привлечь мужчину.

ФОТО: Hanky

Как проходит сам процесс съемок, подготовка к нему и есть ли какие-то хитрости, чтобы раскрепостить модель?

Все начинается с обычной переписки, в которой мы обсуждаем даты, время, образы, список одежды и другие мелочи. Уже на этом этапе я стараюсь не пугать девушку, а наоборот, рассказываю, что примерно ее ждет и как себя вест,и чтобы у нас все получилось.

На самой сессии я всегда помогаю, говорю и показываю, как встать, как изогнуться и какую эмоцию постараться выразить. На фоне всегда играет комфортная для модели музыка. Кому-то проще работать после бокала красного.

ФОТО: Hanky

Где ты обычно снимаешь?

Стараюсь всегда снимать в разных местах. Арендуем разные помещения, апартаменты, красивые гостиничные номера. Избегаю фотостудий с их типичными фонами и «бумажными каминами».

Где заканчивается искусство и начинается порнография?

Это скорее вопрос морали зрителя, и, конечно, законодательства. Я могу оценить красоту всего женского тела, но есть общепринятые нормы, которые я не нарушаю, к тому же instagram, который теперь стал основной рабочей площадкой, очень строго относится к публикациям обнаженного тела. Приходится хитрить, закрывать пикантные места на этапе ретуши снимков, а самое горячее остается для модели и ее мужчины.

ФОТО: Hanky

Какой совет ты можешь дать девушкам, которые хотят поучаствовать в такой фотосессии, но стесняются?

Выбирайте фотографа по душе, если загорелись идеей поучаствовать в ню фотосессии, подумайте, готовы ли к этому или стоит начать с чего-то более простого.

У порядочных фотографов серьезные правила. Если модель изначально хочет фото только для себя и своего мужчины, значит, я как фотограф обязуюсь нигде и никогда не публиковать эти снимки. Так и происходит.

Общайтесь с фотографом и делитесь идеями до съемок и во время съемок, тогда у вас все пройдет отлично.

Спасибо за интервью!