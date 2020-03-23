Гороскоп на апрель 2020 года

Лев

Темная сторона Львов найдет выход в первые дни апреля. До 8 апреля лучше не проявлять эгоизма и не вести себя чрезмерно агрессивно по отношению к близким, любимым людям и друзьям. Апрель станет временем, когда Львы смогут быть в центре внимания, это поможет свободным представителям знака найти вторую половинку, стать харизматичнее.

В конце апреля возможны неурядицы на работе и в бизнесе. Придется как-то подстраиваться под сложившуюся обстановку. В некоторых ситуациях придется принимать очень важные решения. Вселенная поставит Львов перед выбором, не дав им много времени на решение дилемм. От результатов будет зависеть дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Дева

В первой половине апреля энергетика Дев увеличится многократно. Звезды и планеты окажутся в крайне позитивном положении. Можно будет заняться духовными поисками, практиками. Современные гадания на будущее помогут узнать, что может произойти в конце месяца и в конце весны в целом. Время идеально также для физической активности.

Во второй половине апреля — примерно с 16 числа придется тщательнее составлять планы на день, потому что будет вероятность о чем-нибудь забыть. Астрологи советуют в конце месяца экономить на расходах и заботиться о здоровье близких. Эксперты рекомендуют отказываться от долгосрочных командировок и дальних поездок в другие города и страны.

Весы

Апрель станет временем интересных знакомств и приятного общения. Одиноким людям этого знака удастся найти вторую половинку, новых друзей и хороших товарищей. Судьбоносные встречи могут происходить в самый неожиданный момент. Также вероятны встречи с дальними родственниками, старыми знакомыми, одноклассниками.

Во многих рабочих и финансовых делах Весам стоит опираться на интуицию. В любви же важно проверять совместимость перед совершением важных шагов и началом отношений. Стоит почаще идти навстречу людям, оказывая им посильную поддержку в их делах. На протяжении всего месяца можно без опаски делать покупки для дома и для себя.

Скорпион

В работе и бизнесе в начале апреля на Скорпионов могут обрушиться новые проблемы. Не стоит паниковать. Желательно оставаться собранными и спокойными. Заговоры от неприятностей на работе помогут избежать некоторых проблем и избавиться от уже существующих. Мир будет полон возможностей, но лучше не бежать за ними.

Апрель стоит провести в спокойной домашней атмосфере, либо в работе, но также без нервов или агрессии. Не стоит болезненно воспринимать критику в свой адрес и отвечать негативом на негатив. Уверенность в себе станет самым важным элементом счастья и спокойствия для Скорпионов. Желательно проявлять больше внимания ко второй половинке.

Стрелец