Пн, 23.03.2020
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ТЕРМИН ДНЯ ⟩ Для запасающихся туалетной бумагой людей придумали новое слово

Люди запасаются туалетной бумагой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В словаре английского сленга Urban Dictionary появился новый термин в связи с пандемией коронавирусной инфекции – Covidiot.Так теперь можно называть людей, паникующих из-за нового заболевания, а также тех, кто совсем игнорирует меры предосторожности.

Слово Covidiot – сочетание названия самой болезни COVID-19 и слова «идиот». Первое значение термина — люди, игнорирующие меры предосторожности во время распространения коронавируса. Словарь использует следующий пример: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».

Однако новое слово также характеризует паникеров, которые опустошают прилавки магазинов. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» —  пример случая, когда будет уместно употребить этот термин по версии словаря, рассказывает sobaka.ru.

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