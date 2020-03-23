ВИДЕО ⟩ Кашель и температура: эстонский блогер Деана Нооп думает, что у нее коронавирус

Деана говорит, что у нее были все симптомы коронавируса в течение нескольких дней. «Еще в прошлую субботу я почувствовала себя плохо, но на какое-то время помог «судафед», кашель стал меньше, но к вечеру вернулся, и мое самочувствие стало хуже», - рассказывает блогер историю болезни.

К понедельнику ситуация ухудшилась. «Утром я проснулась, у меня был сильный кашель, и без измерения температуры я поняла, что у меня жар», - вспоминает Нооп.

«На самом деле вас должны протестировать на коронавирус, но никто не будет проверять вас, если вы сидите дома, - утверждает Деана Нооп и добавляет, что ее многие знакомые болеют сейчас, но у них не коронавирус. - Они находятся в состоянии стресса и болеют от страха подцепить это страшное заболевание».

Дина не уверена, что у нее коронавирус, но нет никакого способа узнать это стопроцентно.

По словам Мерике Юрило, генерального директора Департамента здравоохранения, на сегодня 326 человек больны коронавирусом, а более 3000 человек прошли тестирование. Тест на коронавирус может быть выполнен по рекомендации семейного врача.

Деана Нооп также раскритиковала и тех, кто ходит в салоны красоты во время эпидемии, несмотря на предупреждения со стороны Совета по здравоохранению и правительства. «Люди спрашивают в Facebook, когда у парикмахеров и мастеров маникюре и педиюкра есть время, чтобы принять их. Я просто спрашиваю: ты тупой?» - возмущается блогер.

Косметологи, парикмахеры и другие работники салонов красоты согласны с пожеланием государства закрыть салоны и компенсировать убытки, сообщает экономический портал Postimees. Салоны красоты - это места, где коронавирус распространяется особенно хорошо.