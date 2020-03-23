Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Овен

У каждого знака Зодиака есть свои пороки и слабости. На этой неделе звезды могут спровоцировать рост числа пороков у Овнов, что может негативно отразиться на работоспособности этих людей, на их харизме и успехе в любовной сфере. Придется бороться со своими слабостями и не давать им руководить собой.

Стоит временно приостановить длительные поездки и командировки, а также быть осторожнее в общении с новыми людьми. На работе следует проявлять больше трудолюбия: начальство и коллеги оценят это по достоинству. Неправильно спланированные покупки могут серьезно ударить по кошельку, так что их лучше временно отложить хотя бы до воскресенья.

Телец

У Тельцов начинается очень благоприятная неделя, на которой можно воспользоваться тремя психологическими техниками , чтобы осуществить свои желания и привлечь в свою жизнь благо. Неделя может стать крайне продуктивной для представителей профессий, связанных с постоянным общением с клиентами, с ведением отчетности и документации.

Спокойные и умиротворенные Тельцы смогут понравиться правильным людям, которые в будущем сделают их жизнь более приятной. Агрессивные и импульсивные личности этого знака, наоборот, оттолкнут от себя тех, кому можно доверять. Это может закрыть перед ними двери к саморазвитию и успеху в делах. С близкими и друзьями лучше быть добрее.

Близнецы

Финансовое состояние Близнецов может быть шатким в конце марта, поэтому лучше пока не тратить много денег впустую. Если понадобится купить что-то дорогостоящее, то лучше пользоваться советами близких людей и более тщательно искать скидки. В работе Близнецам повезет, особенно творческим личностям, которые привыкли работать в одиночку.

В начале недели звезды и планеты могут спровоцировать активность темных сторон характера Близнецов. Из-за этого можно потерять расположение друзей и коллег. Желательно делать над собой усилие, чтобы никому не показывать своего недовольства, напряжения и негатива. Больше повезет свободным Близнецам, потому что их обойдут стороной ссоры.

Рак

Любовные приключения и романтика станут для Раков самым простым способом стать счастливее. Пять сильнейших талисманов на любовь помогут им быстрее найти вторую половинку и получить больше удовольствия от флирта, свиданий и романтики. В уже существующих отношениях стоит поменьше включать агрессивность.

Начиная с пятницы жить будет проще, потому что звезды и планеты преобразят свою энергетику и станут более созидательными. Возможны большие прорывы на рабочем фронте, творческие успехи. Выходные стоит провести так, как хочется самим Ракам. Не нужно слушать советы окружающих. Это будут одни из самых ярких выходных весны.

Лев