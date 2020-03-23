ФОТО ⟩ Актриса Татьяна Догилева изменилась до неузнаваемости

На фото 63-летняя Татьяна пьет кофе в компании актёра и театрального режиссёра Евгением Гришковца в перерыве между съемками продолжения сериала «Обычная женщина».

Подписчики не сразу узнали актрису: набранные килограммы изменили Догилеву до неузнаваемости. Впрочем, не исключено, что лишний вес нужен был актрисе для новой роли.

Некоторые поклонники и вовсе усомнились, что на фото запечатлена известная актриса. «Это не Татьяна!», «Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», «Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», — пишут в Сети юзеры.

Сама Татьяна ранее не раз заявляла, что фигура – личное дело каждого человека, а критика поклонников ее совершенно не волнует. Так, в прошлом году на замечание об изменившемся внешнем виде актриса ответила следующее: «Да, я поправилась. Ну, и что дальше?».