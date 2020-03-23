Пн, 23.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Матери Ану Саагим - 80! Коронавирус торжеству не помеха

Ану Саагим с мамой

ФОТО: Instagram

Светская львица Ану Саагим даже во время эпидемии не замыкается в четырех стенах - ее можно видеть на пробежках по пустынному старому Таллинну, не отменила хорошая дочь и день рождения своей матери.

На юбилей, видимо, собрались только самые близкие, на всех гостях маски, на праздничном столе наравне с традиционным тортом - антисептик и резиновые перчатки, но в руках виновницы торжества бокалы с шампанским.

Юбилей мамы Ану Саагим

ФОТО: Instagram

В социальной сети Instagram Ану опубликовала видео, которое подписала коротко и емко: «Мама - 80! Корона нас не сломит!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamma 80! Corona meid ei murra 😷🍻😎

Публикация от Anu Saagim (@anu_saagim)

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