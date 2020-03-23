ВИДЕО ⟩ Матери Ану Саагим - 80! Коронавирус торжеству не помеха

Светская львица Ану Саагим даже во время эпидемии не замыкается в четырех стенах - ее можно видеть на пробежках по пустынному старому Таллинну, не отменила хорошая дочь и день рождения своей матери.
На юбилей, видимо, собрались только самые близкие, на всех гостях маски, на праздничном столе наравне с традиционным тортом - антисептик и резиновые перчатки, но в руках виновницы торжества бокалы с шампанским.
В социальной сети Instagram Ану опубликовала видео, которое подписала коротко и емко: «Мама - 80! Корона нас не сломит!»