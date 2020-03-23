КТО В ГРУППЕ РИСКА? ⟩ Александр Литвин назвал годы рождения тех, для кого коронавирус наиболее опасен

Литвин отмечает, что «взлеты и падения неизбежны, поскольку на чередовании противоположностей основана жизнь. Главное - своевременность событий, понимание, в каком именно времени ты находишься, и способность контролировать свои эмоции для сохранения и улучшения своей генетики».

«В данный момент для врачей является загадкой, как именно действует вирус, врачи не могут выделить группу риска. Одни пациенты заболевают очень тяжело, их состояние ухудшается резко, в то время как другие выздоравливают. В моем распоряжении, к сожалению, нет точной статистики по датам рождения пациентов с вирусом, однако исходя из моего опыта, я считаю, что вирус опасен людям, рожденным в 1929-1930, 41-42, 53-54, 65-66, 77-78, 89-90, а также в мае и июне любого года. Ответ на вопрос, кто из них выживет или кто из них потеряет своих близких, лежит, скорее, в персональной области: как существенно эти люди смогли усугубить или исправить ситуацию через полученную в свой адрес эмоциональную оценку от уже своих современников. Более молодой возраст я не указал, потому что природа всегда оставляет нам шанс на улучшение своих характеристик.

Восстановлению после вирусной атаки, исходя из природы цикличности, мы посвятим весь 2021 год. Критичные периоды относительно вируса и его экономических последствий приходятся на июнь, октябрь, декабрь 2020-го и январь 2021-го.

Для всех могу сказать, что вегетарианство в этом году катастрофично, за исключением рожденных в марте и мае любого года, оканчивающегося на 4 и на 5 - им следует запасаться не тушенкой, а листьями салата. Следует помнить, что наличие в анамнезе генетических заболеваний и аутоиммунных процессов, даже если они в фазе ремиссии, представляет собой фактор риска», - пишет Александр Литвин.