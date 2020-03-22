ВИДЕО ⟩ Специалист объясняет, когда и как использовать защитные маски

Рассмотрим два типа масок, в чем их различие и когда их следует использовать.

Номер 1. Хирургическая маска

В первую очередь предназначена для защиты пациентов во время медицинских процедур. То есть ее носит врач, сестра, хирург – тот, кто оказывает пациенту помощь. Цель – защитить пациента от выдыхаемых оказывающим помощь человеком возбудителей болезней.

Когда обычному человеку следует использовать хирургическую маску?

Только в случае, если вы больны. Необходимо убедиться, что маска правильно используется – закрыты нос и рот, верхняя часть повторяет изгиб носа, а резинки закреплены за уши. Запомните, что такая маска является одноразовая и использовать ее можно до трех часов. Ее не нужно мыть или сушить, а выбросить после использования. После того как вы сняли и выбросили маску, следует обязательно помыть руки.

Номер 2. Маска-респиратор

Такую маску используют оказывающие помощь, чтобы защитить себя от внешней среды. Маску-респиратор можно использовать до восьми часов.

Когда обычному человеку следует использовать маску-респиратор?