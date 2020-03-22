Лолита Милявская обратилась к пластическому хирургу

Лолита Милявская является обладательницей шикарной натуральной груди, которая вызывает зависть у многих коллег по цеху. Но, даже имея большой бюст, певица несколько раз задумывалась о пластической операции. Судя по всему, свое желание она уже настроилась реализовать, так как накануне ее заметили в клинике на приеме у специалистов.

Сама артистка позже опубликовала пост, в котором показала доктора Андрея Искорнева, а также импланты, разбросанные по столу. По словам медика, мужчины часто приходят на сеанс, чтобы потрогать их. Правда, Лолита призналась, что боится операции после недавнего случая, случившегося с ее давней подругой. «Моя любимая Лера Кудрявцева обломала многим желание увеличить грудь. А Андрей никогда не был против, но он лицами занимается», — заявила Милявская.

В комментариях к публикации тут же появились слова поклонников, которые призвали Лолиту одуматься — она и так прекрасно выглядит после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. «Лола, хоть вы этого не делайте, зачем вам?», «Я ужасно боюсь боли и всех этих ножей», «Нет-нет-нет, вам это точно не нужно», — пишут в социальных сетях.