Видео Насти Ивлевой с бычьим пенисом во рту взорвало Сеть

Звезда соцсетей и телеведущая Анастасия Ивлеева всегда была девушкой не робкого десятка – прыгала с башни в Вене, участвовала в страшных обрядах в Индии, покоряла горы… Именно за это ее и полюбили зрители «Орла и решки». Запустив собственное шоу на YouTube, Ивлеева от экстрима не отказалась, правда, ее нынешние испытания – как для гостей, так и для самой ведущей - совсем другого порядка.

Так, одна из рубрик в передаче «Agentshow Land» называется «Трогательный рот». По правилам, участники за 20 секунд должны угадать предмет на ощупь. Если не успеть или ошибиться, неопознанную вещь придется взять в рот на 10 секунд. Ну а вещицы редактора шоу готовят откровенно неприятные. Так, в последнем выпуске «Agentshow Land», где гостьей Ивлевой стала экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова, девушкам попались дреды, пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка. Но самым жутким «лотом» стал бычий пенис, который Настя Ивлеева не смогла угадать наощупь.

«Это жирная свиная кожа, это курица?» – перебирала варианты хозяйка шоу. А когда узнала, что трогала на самом деле, пришла в ужас: «Ребята, какого черта, это же моя программа! Что вы творите? Он хотя бы продезинфицирован?»

«Я сейчас просто блаженство испытываю за весь день моих мучений», – призналась Елена Темникова, глядя на шокированную ведущую.

Тем не менее, нарушать правила Настя не стала и мужественно положила в рот бычий половой орган.

«Фу, у меня стресс. Теперь моя карьера точно пойдет под откос», – призналась ведущая.