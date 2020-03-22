Вс, 22.03.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Таллиннская таксофирма оградит водителей и пассажиров друг от друга

Такси. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Впервые в Эстонии водителя такси и пассажиров будет отделять прозрачная перегородка.

Начиная с понедельника в автомобилях Tulika Takso будут установлены пластиковые перегородки, отделяющие водителя такси от сидящих на заднем сидении пассажиров.

Дополнительно водители будут проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми соприкасаются клиенты. Для осуществления оплаты между передними сидениями имеется окошко, которое будет также закрываться.

Ко вторнику перегородками будет оборудовано около 50 автомобилей таксофирмы.

ФОТО: Tulika Takso

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