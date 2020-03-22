ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Таллиннская таксофирма оградит водителей и пассажиров друг от друга

Начиная с понедельника в автомобилях Tulika Takso будут установлены пластиковые перегородки, отделяющие водителя такси от сидящих на заднем сидении пассажиров.

Дополнительно водители будут проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми соприкасаются клиенты. Для осуществления оплаты между передними сидениями имеется окошко, которое будет также закрываться.