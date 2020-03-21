Сб, 21.03.2020
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Видео ⟩ Звезды запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

ФОТО: https://www.instagram.com/aizalovesam/urgantcom/leratv/

Продолжается активная борьба с Covid-19. В мире заражено свыше 240 тысяч человек, в Эстонии – более 200. Российские звезды запустили в соцсетях флешмоб в поддержку профилактики коронавируса, пишет Русский TVNET.

Знаменитости публикуют ролики, на которых они моют руки с мылом. Флешмоб получил название #мойдодырчеллендж. В нем также приняли участие и многие мировые звезды. 

Напомним, 19 марта в Латвии прошел флешмоб в поддержку полицейских, медиков и всех, кто работает в период карантина. Ранее в Италии и Испании прошли общенациональные акции поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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