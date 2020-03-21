Видео ⟩ Звезды запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

Продолжается активная борьба с Covid-19. В мире заражено свыше 240 тысяч человек, в Эстонии – более 200. Российские звезды запустили в соцсетях флешмоб в поддержку профилактики коронавируса, пишет Русский TVNET.
Знаменитости публикуют ролики, на которых они моют руки с мылом. Флешмоб получил название #мойдодырчеллендж. В нем также приняли участие и многие мировые звезды.
Напомним, 19 марта в Латвии прошел флешмоб в поддержку полицейских, медиков и всех, кто работает в период карантина. Ранее в Италии и Испании прошли общенациональные акции поддержки.
Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж , выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут! #мойдодырчеллендж #моемруки #вымытыеруки #чистыеруки @pavelvolyaofficial @vadimgalygin @pablo_derevyankо @mikhail.shufutinsky @rozhkovandrey_official @stychkin @volkovihome @stas_duzhnikov @dobronravov.fedor @irina_medvedeva_official @katyalelofficial @kamlarin @anitatsoy