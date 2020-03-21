Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, кого, скорее всего, обойдет стороной опасная инфекция, которая стремительно распространяется по всему миру. По его мнению, от заражения новым коронавирусом удастся уберечься представителям трех знаков Зодиака, пишет Русский TVNET.
Рак
Астролог уверен, что инфекция, скорее всего, обойдет стороной Раков, обладающих прекрасным здоровьем, следящих за состоянием своего организма и принимающих профилактические меры. Как правило, эти люди не склонны к вредным привычкам и предпочитают правильное питание - именно поэтому они имеют достаточно ресурсов противостоять вирусу.
При этом Раки сумеют еще и спрятаться от заражения.
Стрелец
Превосходным иммунитетом и здоровьем, по мнению Павла Глобы, обладают Стрельцы. Кроме того, они имеют еще и крепкую нервную систему, благодаря чему ни при каких обстоятельствах не поддадутся панике и стрессу.
Представители этого знака Зодиака успешно будут сопротивляться болезни, а их природная везучесть позволит им пережить непростой период, не обращаясь к врачам.
Козерог
Как обещает астролог, коронавирус обойдет стороной и представителей этого знака зодиакального круга. Гиперосторожные Козероги знают толк в профилактике и предотвращении беды.
Крепкое здоровье этих людей повышает шансы избежать заражения. При этом они не подвержены негативным привычкам, приводящим к снижению иммунитета.