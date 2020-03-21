Как правильно дезинфицировать смартфон

Телефон — один из немногих предметов, который люди используют постоянно. Чаще всего он курсирует между руки и лицом — самыми опасными зонами, через которые можно заразиться. Кроме того, многие часто берут телефон в туалет, в том числе общественный. А он, в свою очередь, является рассадником микробов и бактерий. Некоторые люди часто забывают о том, что телефон нужно протирать, а на металле и пластике коронавирус живет дольше всего.

Чистота рук

Вместе с телефоном необходимо поддерживать чистоту рук. Если вы дотронулись до мобильника грязными руками, то вам нужно будет протирать уже не только руки, но и телефон, а делать это на ходу или в общественном транспорте не очень удобно. Поэтому, если вы уже дотрагивались до поручней или ручек дверей, сначала продезинфицируйте руки, а уже потом берите в них телефон.

Как часто мыть

Протирать телефон можно спиртовой салфеткой или антисептиком с обычной салфеткой, чем вам удобно или тем, что удалось урвать в аптеках и магазинах. Делайте это каждый раз после того, как вы входите в большое скопление людей. Возможно, себя вы защитили маской, а дома без нее приложите к уху телефон и все бактерии все равно попадут к вам в организм.

Какие области протирать