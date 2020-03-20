СМОТРИ ⟩ Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле

Житель Казахстана Юрий Толочко «познакомился» со своей возлюбленной в баре. По его словам, он спас ее от молодого человека, который обращался с ней ненадлежащим образом. Мужчина дал кукле имя Марго.

Толочко относится к кукле как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Он ведет за нее Instagram-аккаунт, в котором от ее лица жалуется на комплексы. Бодибилдер отметил, что подарил возлюбленной «пластическую операцию», чтобы она не переживала.

Счастье - это когда рядом именно та, кто тебе нужен, та, кого ты долго искал и наконец-то нашел,

— подписал фото Юрий.

Толочко утверждает, что кукла хочет работать официанткой. Он посетовал, что Марго не умеет говорить и готовить.