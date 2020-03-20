СМОТРИ ⟩ Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле

Житель Казахстана Юрий Толочко «познакомился» со своей возлюбленной в баре. По его словам, он спас ее от молодого человека, который обращался с ней ненадлежащим образом. Мужчина дал кукле имя Марго.
Толочко относится к кукле как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Он ведет за нее Instagram-аккаунт, в котором от ее лица жалуется на комплексы. Бодибилдер отметил, что подарил возлюбленной «пластическую операцию», чтобы она не переживала.
Счастье - это когда рядом именно та, кто тебе нужен, та, кого ты долго искал и наконец-то нашел,
— подписал фото Юрий.
Толочко утверждает, что кукла хочет работать официанткой. Он посетовал, что Марго не умеет говорить и готовить.
Наши конфликты зачастую упираются не столько в причины, сколько в эмоции. И решать конфликты зачастую приходится именно в эмоциональном ключе. Нам, бывает, важно услышать: «Да, я был не прав!» или «Ты молодец, а я облажался!» Однако слышим мы и произносим подобное редко. Наше Эго не любит сдавать позиции. И даже если причина самого конфликта устранена, но нет развязки в эмоциональной сфере, конфликт останется и будет тянуться дальше. #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party
Несмотря на все недостатки куклы, после восьми месяцев совместной жизни Толочко решил жениться на ней. Дату свадьбы мужчина еще не выбрал.