ВИДЕО ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы про ЧС в эфире «Народного радио»

Темы, которые интересовали слушателей: закрытие школ на карантин, цены на коммунальные услуги, общественный транспорт и его уборка, прогнозы в экономике.

Если вы почему-то не слушали «Народное» этим утром, то смотрите видео:

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в студии Народного Радио. Posted by Народное Радио on Thursday, March 19, 2020