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ВИДЕО ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы про ЧС в эфире «Народного радио»

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В пятницу ранним утром мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел в студию «Народного радио» и в прямом эфире ответил на вопросы слушателей.

Темы, которые интересовали слушателей: закрытие школ на карантин, цены на коммунальные услуги, общественный транспорт и его уборка, прогнозы в экономике.

Если вы почему-то не слушали «Народное» этим утром, то смотрите видео:

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в студии Народного Радио.

Posted by Народное Радио on Thursday, March 19, 2020

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