ВИДЕО ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы про ЧС в эфире «Народного радио»

В пятницу ранним утром мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел в студию «Народного радио» и в прямом эфире ответил на вопросы слушателей.
Темы, которые интересовали слушателей: закрытие школ на карантин, цены на коммунальные услуги, общественный транспорт и его уборка, прогнозы в экономике.
Если вы почему-то не слушали «Народное» этим утром, то смотрите видео:
Мэр Таллинна Михаил Кылварт в студии Народного Радио.Posted by Народное Радио on Thursday, March 19, 2020
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