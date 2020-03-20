ВЫГЛЯДИТ БОЛЬНОЙ ⟩ Новые снимки Алены Шишковой напугали фанатов

Экс-возлюбленная Тимати вновь оказалась в центре обсуждения.
Формы Алены Шишковой регулярно вызывают бурные споры в сети. Так, зачастую экс-возлюбленную Тимати критикуют за слишком худую фигуру, которую девушка любит подчеркивать короткими и облегающими нарядами. Сама Алена неоднократно признавалась, что мечтает поправиться, однако все ее попытки безуспешны.
А на днях 27-летняя девушка поделилась новой фотографией в Instagram, на которой позирует в джинсах, толстовке и джинсовой куртке. Впрочем, внимание поклонников привлекли слишком худые ноги Шишковой. В комментариях фанаты отметили, что Алена не выглядит здоровым человеком:
"Алена! С этим надо что то делать! Фигура - антисекс. Вы выглядите нездоровым человеком", "Анорексия", "Кошмар, что с вами?", "Накормите ее", "Больно смотреть на вас".